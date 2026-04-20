Poste Italiane assume nuovi portalettere. I requisiti e come candidarsi

Poste Italiane assume nuovi candidati anche senza esperienza, in possesso di diploma di scuola superiore e patentino adatto alla guida dei motomezzi aziendali da 125 cc.

Le posizioni aperte come si apprende da money riguardano il ruolo di portalettere in almeno 80 province italiane, con possibilità di inserimento stabile in una delle aziende più solide del Paese.

Accanto ai portalettere, Poste seleziona anche operatori di sportello in diverse sedi, addetti alla logistica e figure professionali in ambito finanziario, digitale e amministrativo.

Vediamo quali sono i requisiti per diventare postino in Italia, come candidarsi e quali sono le prove da svolgere per lavorare in Poste Italiane.

Nel corso dell’anno Poste Italiane seleziona nuovi candidati di qualsiasi età da assumere per varie mansioni: dalla consegna e smistamento della posta al servizio agli sportelli postali, fino alla consulenza finanziaria.

Le figure cercate sono diverse: dai postini agli sportellisti, addetti allo smistamento postale, operatori di sportello, figure commerciali, consulenti mobili, figure di front end per promuovere e vendere servizi offerti da Poste.

Per candidarsi al ruolo di portalettere sono richiesti i seguenti requisiti:

possesso di un diploma di scuola superiore (di qualsiasi indirizzo) conseguito con votazione non inferiore a 70/100, oppure una laurea (anche triennale) con votazione non inferiore a 102/110;

possesso del patentino, in corso di validità, per la guida di motomezzi aziendali fino a 125 cc;

per le candidature relative alla provincia di Bolzano è richiesto anche il bilinguismo.

Attualmente l’azienda è alla ricerca di oltre 7500 candidati entro il 2026, di cui più di 5400 per portalettere e altri addetti al recapito postale. Le posizioni aperte riguardano quasi tutte le Regioni italiane ed è possibile indicare la propria sede preferita.

Le assunzioni di portalettere per il 2026 coprono quasi tutto il territorio nazionale, suddiviso per macro aree logistiche. Al momento della candidatura è possibile indicare una sola area territoriale di preferenza.

Le zone con maggiore richiesta includono:

Nord Italia – Lombardia (Milano, Bergamo, Brescia), Veneto (Padova, Verona, Vicenza), Piemonte (Torino, Novara) ed Emilia-Romagna (Bologna, Parma, Modena);

Centro – Lazio (forte focus su Roma), Toscana (Firenze e Pisa), Marche;

Sud e Isole – Campania (Napoli), Puglia, Sicilia (province di Palermo, Catania, Messina) e Sardegna (Cagliari e Sassari).

C’è tempo fino al 21 aprile 2026 per presentare la proprio domanda e partecipare alla selezione di nuovi portalettere. Gli interessati possono caricare il proprio CV sul portale ufficiale di Poste Italiane, nella sezione “Carriere”, verificando di possedere tutti i requisiti richiesti.

La selezione dei candidati si articola in più fasi: l’azienda effettua inizialmente uno screening delle candidature ricevute per selezionare i profili in linea con le esigenze interne e che soddisfano i requisiti minimi. A quel punto, i candidati ritenuti idonei ricevono un messaggio che li invita a svolgere un test attitudinale online.

Il superamento della prova online è il requisito essenziale per accedere alle fasi successive del processo di selezione, che prevedono:

una prova pratica di guida su un mezzo carico per valutare la dimestichezza e la capacità di movimento anche nel traffico cittadino;

un colloquio conoscitivo finale con i responsabili della selezione.

I candidati che supereranno tutte le prove potranno entrare in Poste Italiane nel ruolo di portalettere con un iniziale contratto a tempo determinato trasformabile poi in contratto stabile.

Grazie al rinnovo del CCNL Poste Italiane 2024-2027, le retribuzioni dei portalettere hanno subito incrementi progressivi.

Per un lavoratore assunto con contratto a tempo determinato (CTD), lo stipendio base si attesta tra i 1.250€ e i 1.400€ netti al mese. Sono previste 14 mensilità (tredicesima a dicembre e quattordicesima a giugno).

Poste Italiane prevede anche dei benefit aggiuntivi come:

buoni pasto pari a circa 6,00€ al giorno (per un valore mensile stimato tra 130€ e 140€);