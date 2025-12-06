La Pm Gruppo Macchia Potenza torna in campo: la voglia di tornare a fare punti è tanta. In bocca al lupo!

La Pm Gruppo Macchia Potenza torna in campo per la settima giornata del campionato di Serie C.

Domenica pomeriggio alla Caizzo arriva il fanalino di coda I Koala Mignon, formazione di San Giuseppe Vesuviano che chiude il raggruppamento B con un solo punto all’attivo.

Il roster rossoblù di coach Marco Orlando e del vice Gabriele Perna è reduce dalla sconfitta in casa del Penisola Volley ma la voglia di tornare a fare punti è tanta, come sottolinea l’esperto libero Antonella Micca:

“Andiamo a caccia dei tre punti con determinazione dopo il ko di settimana scorsa che ha spezzato la serie dopo la bella vittoria contro Molinari Napoli.

Una vittoria che ci serve soprattutto per l’umore e non solo per la classifica”.

Di fronte un roster giovane e di belle speranze: la Pm Gruppo Macchia però non vuole prendere la gara sotto gamba ma tornare a fare punti per provare a risalire la classifica.

Ha sottolineato il libero rossoblù:

“Affrontiamo una squadra giovane ma, indipendentemente da questo, noi dobbiamo essere degli uragani in campo e andare per la nostra strada e puntare sempre ai tre punti.

Per diverse problematiche non sempre riusciamo ad esprimerci al meglio e non siamo ancora quelle che dovremmo essere.

Spero che riusciremo a raggiungere il nostro livello quanti prima e giocare come desideriamo”.