Basilicata, Graduatorie regionali: “Uno strumento concreto per consentire un ulteriore e significativo scorrimento”. Cosa c’è da sapere

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa della UIL FPL Basilicata:

“La UIL FPL, insieme al Comitato degli idonei delle graduatorie regionali, ha tenuto un importante incontro istituzionale presso la sede della UIL FPL Basilicata al quale ha preso parte il Presidente della Prima Commissione del Consiglio Regionale, Francesco Fanelli.

Nel corso dell’incontro, il Presidente Fanelli ha illustrato la recente presentazione – avvenuta anche grazie al costante impulso e al confronto con la UIL FPL e con il Comitato degli idonei – della Proposta di Legge finalizzata alla proroga delle graduatorie in scadenza il 31 dicembre 2025.

Si tratta di una norma di evidente buon senso, che rappresenta uno strumento concreto per consentire un ulteriore e significativo scorrimento delle graduatorie, sia all’interno dell’amministrazione regionale sia presso gli enti strumentali e le Aziende Sanitarie.

Una misura che, oltre a garantire continuità amministrativa, permette di valorizzare le competenze già selezionate e disponibili.

Il Presidente Francesco Fanelli ha ribadito come sia assolutamente giusto procedere con nuovi concorsi pubblici, ma ha sottolineato che l’intero iter concorsuale richiede tempi lunghi e complessi prima di arrivare alla formazione delle nuove graduatorie.

Proprio per questo, in attesa dell’espletamento delle procedure concorsuali – spesso rallentate da vincoli amministrativi, esigenze organizzative e tempistiche tecniche – la proroga delle graduatorie già esistenti costituisce una scelta equilibrata, utile e necessaria per garantire la continuità dei servizi pubblici.

La UIL FPL, unitamente al Comitato degli idonei, ha espresso grande soddisfazione per l’impegno del Presidente Fanelli e accoglie con favore questa iniziativa legislativa.

L’auspicio condiviso è che il Presidente del Consiglio e l’intero Consiglio Regionale, all’unanimità e al di là delle appartenenze politiche, possa approvare la Proposta di Legge già nel prossimo collegato alla finanziaria regionale, riconoscendo il valore di una misura che offre una concreta opportunità ai giovani lucani.

All’incontro hanno partecipato anche numerosi genitori degli idonei, la cui presenza ha aggiunto un forte valore umano al confronto.

Hanno lanciato un messaggio chiaro e profondo: fare tutto il possibile affinché i loro figli possano rimanere nella propria terra, costruendo qui un futuro stabile, dignitoso e radicato in Basilicata.

Un appello che la UIL FPL e il Comitato degli idonei raccolgono con senso di responsabilità, continuando a lavorare affinché le istituzioni sostengano davvero le nuove generazioni e valorizzino il capitale umano della nostra regione”.