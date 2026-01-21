ULTIME NEWS

Ladri nel potentino! Non se ne può più

21 Gennaio 2026

Sconvolta la comunità del potentino.

Purtroppo pare che dei ladri a Tito abbiano portato a segno un colpo presso l’Istituto Comprensivo in località, San Vito: ad essere rubati dei pc.

Sul fatto indagano i Carabinieri.