Ladri nel potentino! Non se ne può più

Sconvolta la comunità del potentino.
Purtroppo pare che dei ladri a Tito abbiano portato a segno un colpo presso l’Istituto Comprensivo in località, San Vito: ad essere rubati dei pc.
Sul fatto indagano i Carabinieri.
Eseguita per la prima volta in Basilicata, nella Cardiologia dell’ospedale San Carlo di Potenza, una procedura di ablazione della fibrillazione atriale mediante elettroporazione, una tecnica…
Incidente stradale nella mattinata di oggi a Potenza. Il sinistro è accaduto in Via Appia. Giunti sul posto i sanitari del 118 per prestare i primi…
“Lo scorso 9 gennaio è stato chiuso al transito veicolare e pedonale il ponte di via Grippo, a Potenza, per motivi di sicurezza legati al…
Chi ha debiti col fisco può approfittare della rottamazione quinquies. Si tratta della possibilità di pagare in forma agevolata (senza sanzioni e interessi) i debiti…
Si è tenuto nel Palazzo della Cultura l’incontro di lavoro dedicato al progetto “S.O.S. TENIAMO”, promosso dal Comune di Potenza, finalizzato a rafforzare la rete…
Cristiano Malgioglio, tra i più amati personaggi del mondo dello spettacolo italiano, è la star 67esima edizione dello storico Carnevale Montese di Montescaglioso (Matera). L’evento,…
L’ufficio Protezione Civile della Regione Basilicata conferma il proprio impegno nella tutela delle categorie fragili, organizzando una giornata formativa rivolta alle persone con specifiche necessità….
I consiglieri regionali del centrosinistra hanno formalmente depositato il 9 gennaio scorso, (ai sensi dell’art. 53, punto 4 del Regolamento interno del Consiglio regionale), la…
Negli ultimi giorni i Finanzieri del Comando Provinciale di Potenza hanno eseguito nell’intero territorio provinciale una serie di interventi finalizzati al contrasto allo spaccio di…
Si è svolta ieri presso il Palazzo del Consiglio regionale della Basilicata la prima riunione dell’anno della Segreteria cittadina di Forza Italia di Potenza, convocata…
A Potenza il freddo continuerà a farsi sentire nei prossimi giorni, con temperature che rimarranno su valori tipicamente invernali. Secondo gli esperti di 3bmeteo infatti,…
Oggi sarebbe stato il compleanno della giovanissima Elisa Claps, la 16enne uccisa il 12 Settembre 1993 e trovata cadavere nel sottotetto della Chiesa della S.S. Trinità…