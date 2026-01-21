Potenza più sicura con queste “cassette”: saranno posizionate e ospitate sul territorio cittadino. Ecco di cosa si tratta

Si è tenuto nel Palazzo della Cultura l’incontro di lavoro dedicato al progetto “S.O.S. TENIAMO”, promosso dal Comune di Potenza, finalizzato a rafforzare la rete cittadina di prevenzione e contrasto alla violenza di genere.

Dopo il primo momento di presentazione pubblica, che ha avuto luogo lo scorso 25 novembre, l’appuntramento ha segnato l’ingresso nella fase operativa del progetto.

Nel corso dei lavori, attraverso specifiche slide tecniche, sono state illustrate le attività da avviare nell’immediato e le responsabilità dei soggetti coinvolti.

Tra le azioni prioritarie è stata presentata l’attivazione delle ‘cassette sicure’, strumenti di segnalazione protetta che saranno progressivamente posizionati e ospitati sul territorio cittadino in luoghi facilmente accessibili: scuole, farmacie, luoghi di lavoro, esercizi commerciali, uffici pubblici e, più in generale, presso qualsiasi realtà disponibile ad aderire ospitando un presidio del progetto.

Ampia e qualificata la partecipazione all’incontro, con rappresentanti di istituzioni, enti, organizzazioni, cooperative, terzo settore, parti sociali, ordini professionali e Università, che hanno manifestato la volontà di costituire la rete S.O.S. TENIAMO.

Nel confronto, i partecipanti hanno condiviso i rispettivi ambiti di intervento e l’impegno che intendono assumere, “nella consapevolezza che solo attraverso una rete stabile, integrata e corresponsabile è possibile affrontare e arginare in modo efficace la violenza di genere” è stato sottolineato.

Il progetto vede un partenariato articolato, così come illustrato nel materiale presentato:

• Comune di Potenza – capofila e coordinatore della governance, responsabile della direzione generale, rete interistituzionale, cabina di regia, monitoraggio e rendicontazione finale;

• ELDAIFP

• Associazione Telefono Donna;

• Formamentis;

• Tempor.

L’assessore alle Pari Opportunità, Angela Lavalle, ha ringraziato tutte le realtà presenti per l’adesione e la disponibilità, sottolineando come:

“la fase operativa rappresenti il passaggio decisivo: dalla sensibilizzazione alla costruzione di strumenti concreti e diffusi sul territorio, capaci di intercettare il bisogno, attivare segnalazioni protette e rafforzare risposte integrate”.

Il Comune di Potenza proseguirà nelle prossime settimane con le attività previste dal progetto e con il consolidamento della rete, favorendo l’adesione di ulteriori soggetti e la diffusione delle azioni di prossimità, prevenzione e supporto.