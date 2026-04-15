L’eccellenza di Cantine del Notaio conquista il Vinitaly 2026: ben 5 vini scelti da una giuria internazionale! Complimenti

Vinitaly 2026, uno degli appuntamenti più prestigiosi del panorama vinicolo internazionale, regala grandi soddisfazioni alle eccellenze lucane.
Cantine del Notaio si distingue ancora una volta con un exploit straordinario, conquistando cinque riconoscimenti nella guida 5StarWines – The Book, selezionati da una giuria di esperti tra oltre 2.000 campioni presentati.
Un risultato che conferma la solidità del lavoro in vigneto e in cantina e il ruolo di Cantine del Notaio nella valorizzazione del territorio del Vulture, legato al vulcano Monte Vulture.
La Vinitaly International Wine Guide 2026 ha selezionato i seguenti vini di Cantine del Notaio:
• Basilicata IGT Bianco L’Autentica 2023
• Aglianico del Vulture DOC Il Sigillo 2018
• Aglianico del Vulture DOC La Firma 2019
• Aglianico del Vulture DOC Il Patto 2024
• Vino Spumante di Qualità Dosage Zéro Metodo Classico La Stipula 2021
Come fa sapere l’Azienda:
“Vinitaly 2026 rappresenta per noi una conferma importante: cinque riconoscimenti da 5StarWines sono il risultato di un lavoro costante tra vigneto e cantina.
Il Vulture continua a dimostrare il proprio valore e il proprio potenziale”.
Questo risultato non è solo un trionfo per Cantine del Notaio, ma una nuova testimonianza della forza del territorio del Vulture, dove i vulcani spenti regalano suoli minerali e vini di straordinaria personalità.
L’Aglianico, re indiscusso di questa terra, continua la sua ascesa globale, portato in alto da produttori che uniscono tradizione e visione.
Un orgoglio lucano che parla la lingua del mondo.