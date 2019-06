Lite sfocia in dramma: uomo accoltellato! Trasportato all’Ospedale di Potenza

Ieri, a Rapolla, un uomo di circa 40 anni è stato accoltellato da un 50enne, in seguito a un litigio avvenuto per motivi privati.

Intervenuti sul posto i Carabinieri, allertati da alcune persone, e i sanitari del 118.

Il 40enne è stato condotto all’Ospedale San Carlo di Potenza per essere sottoposto ad intervento chirurgico (resosi necessario per le ferite riportate), ma non sarebbe in pericolo di vita.

Il 50enne è stato accompagnato in caserma per l’interrogatorio dei militari e del pm di turno.

Seguiranno aggiornamenti.