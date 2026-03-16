Maratea, SS 18: apertura della strada, by-pass provvisorio, variante definitiva a Castrocucco. Ecco le tempistiche aggiornate

“Abbiamo ricevuto la puntuale risposta da parte dell’ing. Luongo responsabile Anas per il territorio lucano, che ringraziamo, a quanto avevamo chiesto la scorsa settimana con una nota circa la situazione degli interventi e della viabilità, SS 18, che riguardano la perla del Tirreno.

Abbiamo anche raccolto la disponibilità dell’Azienda a un incontro e certamente lo calendarizzeremo a breve.

Avevamo anche chiesto all’assessore regionale Pepe di svolgere questa funzione di informazione costante per condividere questo approccio con la comunità di Maratea, ma così non è stato.

Ci siamo quindi rivolti direttamente ad Anas, e mettiamo a disposizione di tutti le informazioni ricevute, per garantire maggiore trasparenza verso la collettività marateota e lucana”.

Lo dichiara il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Piero Lacorazza, che prosegue: “Sulla SS18, Anas ha comunicato che l’apertura della strada ‘è garantita sino al mese di Maggio 2026’.

Questo significa che è necessario trovare risorse aggiuntive, per poter prolungare il periodo di monitoraggio del versante, finalizzato al mantenimento del transito della strada statale sino al completamento del by-pass provvisorio che si prevede di aprire al traffico entro il prossimo mese di Giugno.

Per quanto riguarda il progetto della variante definitiva in galleria a Castrocucco, si prevede di avviare la conferenza dei servizi entro il primo semestre del 2026, ai fini dell’acquisizione di tutti i pareri.

Le ulteriori fasi di progettazione, fa sapere sempre Anas, potranno quindi essere avviate alla conclusione della conferenza dei servizi, la cui durata è stimabile in sei mesi, massimo un anno.

Mentre per l’aggiudicazione dell’appalto dei lavori, Anas stima una tempistica di circa sei mesi dopo l’approvazione del progetto; la durata dei lavori è stimata in tre anni dalla consegna all’impresa esecutrice.

Per quanto riguarda i lavori di costruzione delle varianti in galleria in località Acquafredda, si stima che, tenuto conto dei vincoli suddetti, le lavorazioni possano essere completate entro il primo trimestre 2027”.

Spiega Lacorazza:

“Come si può capire e come i cittadini di Maratea e della Basilicata hanno diritto di sapere, ci sono avanzamenti ma è necessario da subito individuare risorse per mantenere la SS 18, lato Castrocucco, aperta fino alla realizzazione del bypass, e forse anche dopo.

Ad oggi tutto è stato reso possibile grazie alla norma Amendola-Lomuti.

Aggiungiamo che gli operatori attendono anche una risposta definitiva sui ristori.

Il Governo della Regione Basilicata si metta al fianco di Anas con l’idea di monitorare costantemente l’avanzamento e l’avvio di lavori, a seconda dei cantieri.

Va fatto tutto il possibile per accelerare gli interventi perché Maratea ha già sofferto troppo una situazione che, forse con un maggiore coinvolgimento di tutti, avrebbe potuto essere almeno spiegata meglio alla comunità e gestita in maniera più chiara.

Abbiamo teso già una mano all’assessore Pepe e siamo ancora pronti a dare tutto il nostro contributo, insieme alla collettività di Maratea, ma è opportuno che si remi tutti dalla stessa parte e finora non sempre è avvenuto”.