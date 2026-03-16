Provincia di Potenza: nella Sala Verrastro primo incontro ufficiale tra il Presidente Christian Giordano e i consiglieri neoeletti. Auguri di buon lavoro

Si è tenuto questa mattina, nella Sala Verrastro della Provincia di Potenza, il primo incontro ufficiale tra il Presidente Christian Giordano e i consiglieri eletti alle ultime consultazioni.

L’appuntamento è stato l’occasione per illustrare le competenze dell’Ente e la struttura organizzativa, presentando le sue figure di riferimento.

Ha evidenziato il Presidente Giordano:

“Ho voluto questo primo incontro per porgere a tutti voi i migliori auguri di buon lavoro e per avviare un percorso di orientamento istituzionale.

Avete scelto un Ente complesso che, tuttavia, nel corso del tempo ha raggiunto traguardi significativi: dall’edilizia scolastica ai numerosi progetti inaugurati o che a breve saranno riconsegnati alla comunità.

La prova di come la Provincia, quando dispone delle giuste risorse, riesca a intervenire in maniera virtuosa.

Siamo l’Ente della prossimità e sono certo che saprete dar voce alle istanze del territorio, con l’augurio di lasciare una Provincia migliore di come l’avete trovata.”

La seduta di insediamento del nuovo Consiglio provinciale si svolgerà il prossimo 25 Marzo alle ore 12:00.