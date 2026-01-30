Meteo: calo delle temperature su Potenza. Ecco le ultime previsioni

In Basilicata, i prossimi giorni saranno segnati da un deciso peggioramento delle condizioni meteo e da un progressivo calo delle temperature, a partire dal fine settimana.
Ma che tempo ci attende su Potenza?
Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani Sabato 31 Gennaio, avremo nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 10°C, la minima di 3°C.
Domenica 1 Febbraio avremo nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 7°C, la minima di 3°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani e dopodomani.