Vaglio Basilicata in festa per San Faustino Martire e la Madonna di Rossano. Ecco la modifica al programma

Il Comitato Feste 2025 della Parrocchia San Pietro Apostolo comunica una variazione nel calendario degli eventi serali delle Festività Patronali in onore di San Faustino Martire e della Beata Vergine Madonna di Rossano, in programma dal 23 al 25 Maggio 2025 a Vaglio Basilicata.

Per motivi organizzativi, il concerto di Andrea Sannino, inizialmente previsto per venerdì 23 maggio, è posticipato a domenica 25 Maggio, sempre in Piazza Faustino Somma alle ore 21:30, con il suo coinvolgente “Via Partenope Summer Tour”.

Di conseguenza, il concerto dei Ritmo Binario è anticipato a venerdì 23 Maggio e si terrà alle ore 22:30 in Piazza dei Caduti, aprendo ufficialmente le tre giornate di festa con energia e ritmo.

Di seguito il programma corretto.

Venerdì 23 maggio si apre con la suggestiva partenza della “Uglia”, simbolo identitario delle festività vagliese, accompagnata da gruppi folkloristici lungo un percorso che attraversa il centro del paese.

La serata proseguirà con il concerto dei Ritmo Binario alle ore 22:30 in Piazza dei Caduti.

Sabato 24 maggio, giornata dedicata a San Faustino Martire, vedrà alternarsi celebrazioni religiose, momenti per i più piccoli e spettacoli in piazza.

Tra i momenti clou, la presentazione del fumetto dedicato al Santo realizzato dai bambini delle scuole, il “Coro del Cuore” e la processione del Santo.

A seguire, alle 21:30, il concerto della live band “Sapore d’Estate”, e alle 22:30 il grande show comico degli Arteteca, con il loro spettacolo “Senza Filtri”.

Domenica 25 maggio, dedicata alla Beata Vergine Madonna di Rossano, sarà scandita da pellegrinaggi, celebrazioni all’aperto presso il santuario e momenti di condivisione lungo il percorso dei fedeli.

In serata, il concerto di Andrea Sannino, uno dei momenti più attesi dei festeggiamenti, alle ore 21:30.

Dopo il concerto di Andrea Sannino, ci sarà lo spettacolo pirotecnico di mezzanotte.

Gli organizzatori concludono:

“Un programma che coniuga fede, cultura e intrattenimento, capace di raccontare l’anima viva di Vaglio Basilicata e offrire tre giornate di festa a tutta la comunità e ai visitatori”.

Di seguito le locandine con i dettagli.