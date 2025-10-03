Potenza, sostegno concreto e significativo ai più bisognosi: l’iniziativa

La Provincia di Potenza è il primo Ente ad aderire al progetto “Un pasto buono…per un buono pasto”, promosso dall’Ordine Francescano Secolare di Basilicata (OFS).
L’iniziativa punta a garantire un sostegno concreto e significativo ai più bisognosi, nella convinzione che la vera essenza del singolo risieda in ciò che è disposto a donare.
L’indicatore di povertà assoluta in Italia continua a segnare massimi storici coinvolgendo il 7,5% delle famiglie e il 9,4% degli individui, con trend in progressivo aumento.
In Basilicata i dati sono particolarmente allarmanti: un abitante su cinque è in condizione di indigenza.
Oltre settantamila persone non possono permettersi un pasto proteico ogni due giorni e un bambino su venti non consuma almeno un pasto quotidiano adeguato.
Questa crisi, oltre a compromettere il benessere psicofisico, favorisce l’isolamento sociale rendendo necessarie forme organizzate di solidarietà.
Da questa urgenza nasce il progetto dell’Ordine Francescano Secolare di Basilicata che coinvolge i datori di lavoro, pubblici e privati, e i lavoratori che usufruiscono del servizio sostitutivo della mensa aziendale tramite buoni-pasto.
L’azione cardine è la privazione volontaria e periodica del pasto di un giorno per destinarlo a chi ne ha più bisogno.
Ciò si realizza attraverso la rinuncia, da parte del lavoratore, del “buono – pasto” il cui corrispondente valore economico il datore di lavoro s’impegna a trasferire, periodicamente e in forma cumulata, per il tramite dell’OFS, agli organismi esistenti per la redistribuzione alimentare, come la rete solidale “Operazione Pane”, l’Opera San Francesco e altri soggetti che agiscono nel medesimo settore caritativo.
La Provincia di Potenza è il primo Ente ad aderire all’iniziativa che, oltre a contribuire ai locali sistemi di redistribuzione alimentare, punta a contrastare l’esclusione sociale e accrescere la consapevolezza sul fenomeno della povertà prevedendo anche il coinvolgimento diretto dei donanti in attività di volontariato.
Ha evidenziato il Presidente della Provincia di Potenza, Christian Giordano:
“Sposiamo con convinzione un progetto che traduce la solidarietà in azioni concrete.
Un impegno che, proprio in occasione della festa di San Francesco, ci ricorda l’importanza dei valori di pace, fratellanza e attenzione agli ultimi.
Questa piccola rinuncia che, sono certo, i nostri dipendenti sceglieranno di compiere, rappresenta un grande dono per chi si trova in difficoltà.
È la scelta di tendere la mano, di non restare indifferenti; la dimostrazione che le istituzioni possono farsi veicolo di messaggi importanti, spingendo la comunità a riscoprirsi sempre più unita attraverso la condivisione”.
