Meteo: torna il freddo su Potenza? Ecco le ultime previsioni

Dopo l’insatibilità di questi giorni, torna il freddo su Potenza?
Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani Venerdì 30 Gennaio, avremo nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio.
Schiarite in serata.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 10°C, la minima di 4°C.
Sabato 31 Gennaio avremo nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Schiarite in serata.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 10°C, la minima di 2°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani e dopodomani.