Baragiano Scalo: “Aspettando la Festa della Beata Vergine del Carmine” una serata di festa tra musica, divertimento e comunità. Il programma

Baragiano Scalo si prepara a vivere una serata di festa tra musica, divertimento e comunità.

Sabato 11 luglio 2026, in Piazza dei Ferrovieri, “Aspettando la Festa della Beata Vergine del Carmine”, un appuntamento pensato per coinvolgere famiglie, giovani e bambini in un clima di condivisione e allegria.

Dalle ore 21:00 il palco sarà protagonista con “The Soundtrack – La colonna sonora della nostra vita”, lo straordinario spettacolo della Piccola Orchestra Distratta, un viaggio musicale attraverso i grandi successi che hanno emozionato intere generazioni.

Due ore di musica dal vivo, immagini, racconti e grandi interpretazioni che accompagneranno il pubblico tra le più belle canzoni della storia.

Per tutta la serata sarà inoltre allestita un’area dedicata ai più piccoli con gonfiabili, mentre Via Appia sarà trasformata in isola pedonale, permettendo a cittadini e visitatori di vivere l’evento in totale sicurezza.

L’iniziativa rappresenta il primo momento dei festeggiamenti in onore della Beata Vergine del Carmine, offrendo un’occasione per ritrovarsi insieme e condividere una serata all’insegna della musica, del divertimento e del senso di comunità.

L’Amministrazione Comunale di Baragiano e Il Comitato Festa B.V. del Carmine di Baragiano Scalo invitano tutta la cittadinanza a partecipare per vivere insieme una notte di emozioni, in attesa dei solenni festeggiamenti dedicati alla Patrona di Baragiano Scalo.

Di seguito le locandine con i dettagli.