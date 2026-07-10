“Si Rassegna”: il cinema indipendente accende Avigliano! Gli appuntamenti

Ad Avigliano arriva “Si Rassegna”: due giornate dedicate al cinema indipendente, alla creatività e alla condivisione.

Appuntamento a Venerdì 10 e Sabato 11 luglio, presso CineteRrarium – Via Don Minzoni, Avigliano; l’ingresso è gratuito.

Per l’Amministrazione:

“Un’occasione per vivere il cinema in modo diverso, tra proiezioni, laboratori, masterclass, incontri con professionisti del settore, momenti di confronto e convivialità.

L’iniziativa è rivolta a tutti gli appassionati, ai curiosi e a chi desidera avvicinarsi al mondo del cinema indipendente attraverso un’esperienza coinvolgente e partecipata.

Vi aspettiamo per due giornate all’insegna della cultura, dell’arte e della valorizzazione del territorio”.

Di seguito le locandine con i dettagli.