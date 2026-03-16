Nasce “Dentista nelle scuole in Basilicata”: questo l’ambizioso progetto di prevenzione odontoiatrica rivolto ai bambini

Educare oggi per avere adulti più sani domani.

Con questo spirito nasce “Dentista nelle scuole in Basilicata”, l’ambizioso progetto di prevenzione odontoiatrica che verrà presentato ufficialmente in conferenza stampa domani, 17 Marzo, alle ore 10:00, nella Pinacoteca della Scuola Domenico Savio di Potenza.

L’iniziativa, promossa da ANDI Basilicata (Associazione Nazionale Dentisti Italiani) in stretta sinergia con gli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (OMCeO) di Potenza e Matera e con il patrocinio dell’Assessorato alla Sanità della Regione Basilicata, punta a trasformare la cultura della salute orale in un’abitudine quotidiana per i cittadini più giovani.

Il cuore del progetto sono gli alunni delle classi quinte della scuola primaria.

Attraverso incontri formativi e materiali didattici dedicati, i professionisti entreranno nelle aule di tutto il territorio regionale per insegnare ai bambini l’importanza di una corretta igiene e della prevenzione, strumenti fondamentali per evitare patologie future e ridurre l’impatto della spesa sanitaria sulle famiglie.

Alla conferenza stampa interverranno i principali rappresentanti istituzionali e professionali coinvolti nel progetto:

Cosimo Latronico, Assessore alla Sanità Regione Basilicata; Rocco Paternò, Presidente OMCeO Potenza; Eduardo Veralli, Presidente CAO (Commissione Albo Odontoiatri) Potenza; Giuseppe Reale, Presidente ANDI Basilicata; Paolo Padula, Presidente ANDI Matera; Giulio Ruggieri, Presidente ANDI Potenza e coordinatore organizzativo del progetto.

Sottolineano gli organizzatori:

“La prevenzione non è solo un atto medico, ma un investimento sociale.

Portare il dentista nelle scuole significa abbattere le barriere della paura e della disinformazione, costruendo un ponte diretto tra istituzioni, medici e famiglie”.