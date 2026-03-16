Balvano: un nuovo albero nel giardino di questa Scuola. L’iniziativa

Venerdì 20 marzo alle ore 10:30 sarà recuperata l’iniziativa dedicata agli alberi, inizialmente prevista nei mesi scorsi, con la piantumazione di un albero nel giardino della Scuola Primaria di Balvano.
Un gesto simbolico ma ricco di significato, volto a promuovere tra i più piccoli la sensibilizzazione al rispetto dell’ambiente e alla cura del nostro territorio.
L’Amministrazione Comunale ha ritenuto importante non rinunciare a questo momento educativo, affinché i bambini possano crescere con una maggiore consapevolezza del valore della natura.
Quest’anno avremo inoltre il piacere di condividere questa giornata con l’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Potenza (OPI Potenza), che parteciperà all’iniziativa insieme agli alunni.