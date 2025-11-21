Nel potentino donna aggredita davanti al figlioletto di pochi anni: questo l’intervento dei Carabinieri

Il Comando Provinciale Carabinieri di Potenza ribadisce il massimo impegno nel contrasto alle dinamiche di violenza domestica, ambiti che, talune volte, sono ben lungi dal rappresentare luoghi di serenità e celano, purtroppo, episodi di grave vessazione e minacce, troppo spesso consumati anche in presenza di minori.

Ed è esattamente quello che è emerso due giorni fa, in un comune a ridosso del capoluogo, a seguito della richiesta di aiuto pervenuta al Numero Unico di Emergenza 112 da una donna di origine straniera, esasperata dalle condotte prevaricatrici del convivente alle quali è stata posta la parola fine grazie al tempestivo intervento degli uomini dell’Arma.

I Carabinieri della locale Stazione si sono immediatamente portati presso l’abitazione della vittima trovandola in uno stato di profondo turbamento tale da far subito intuire cosa stesse vivendo.

Accanto a lei il figlioletto di pochi anni e dall’altra parte il convivente, un 40enne suo connazionale, visibilmente agitato. In questo scenario, come raccontato ai militari dell’Arma dalla donna, si sarebbe consumato l’ennesimo episodio fatto di offese e denigrazioni culminate in un’aggressione fisica dinanzi al loro bimbo. Vicenda alla quale, l’arrivo dei Carabinieri ha messo la parola fine.

Prestati i primi soccorsi, la donna è stata accompagnata presso i locali uffici dell’Arma dove, al termine del racconto della vittima, i Carabinieri hanno potuto appurare che l’episodio rappresentava l’ultimo di una serie che andava avanti da tempo.

L’uomo è stato, quindi, tratto in arresto per i maltrattamenti commessi ai danni della consorte e sottoposto ai domiciliari, come disposto dall’Autorità Giudiziaria potentina, presso la sua stessa abitazione da dove, nel frattempo, la convivente ed il loro piccolo si erano allontanati.

L’arresto è stato successivamente convalidato dall’Ufficio GIP del locale Tribunale che ha disposto a carico dell’indagato, per il quale, si precisa, vige la presunzione d’innocenza fino a sentenza definitiva di condanna, la misura cautelare del divieto di avvicinamento e comunicazione con la persona offesa.

Ai cittadini si rinnova la raccomandazione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Potenza di ricorrere, sin dai primi segnali di pericolo o timore, al Numero Unico di Emergenza 112 o ai presidi dell’Arma sul territorio e di farlo con la piena consapevolezza di essere sempre ascoltati da militari qualificati e adeguatamente formati per affrontare e gestire tali delicate circostanze.