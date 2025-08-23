Noepoli: strade, piazze e luoghi simbolici del borgo diventeranno, per una sera, il palcoscenico di una narrazione corale. I dettagli

Il Comune di Noepoli, con il patrocinio del GAL “La Cittadella del Sapere”, presenta NOJA XV – Il Sogno di uno Stato alle pendici del Pollino, manifestazione culturale che racconta e reinventa la storia del territorio attraverso il linguaggio del teatro.

Anche l’edizione 2025 è realizzata da Ensemble Teatro Instabile con la drammaturgia e la regia di Giuseppe Ranoia, e la partecipazione attiva dei cittadini di Noepoli, de I Cavalieri de li Terre Tarentine e de Il Centiforme.

Le strade, le piazze e i luoghi simbolici del borgo diventeranno, per una sera, il palcoscenico di una narrazione corale che intreccia memoria storica, identità comunitaria e suggestioni contemporanee, offrendo agli spettatori un’esperienza immersiva.

Lunedì 25 agosto 2025, con partenze ogni ora: 19.00 – 20.00 – 21.00

Noepoli (PZ), cuore del Parco Nazionale del Pollino Comune di Noepoli (organizzazione), GAL “La Cittadella del Sapere” (patrocinio), Ensemble Teatro Instabile (realizzazione), cittadini di Noepoli, I Cavalieri de li Terre Tarentine, Il Centiforme (partecipazioni) insieme per valorizzare il patrimonio culturale e identitario della comunità, trasformando la memoria in spettacolo e coinvolgendo il pubblico in un’esperienza condivisa.

Foto a seguire di Cristian Iannibelli.