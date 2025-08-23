Potenza, pericolo in questo parco: “la staccionata appena installata è completamente divelta e a terra con punte acuminate pericolose”. La denuncia di una cittadina

Potenza, pericolo al Parco Mondo: staccionata divelta mette a rischio soprattutto i bambini.
Così scrive una cittadina alla nostra Redazione:
“Invio una segnalazione urgente da abituale frequentatore del “Parco Mondo”di Potenza, uno dei principali spazi verdi della città, molto amato da famiglie e bambini.
In questi giorni, infatti, in alcuni punti, la staccionata appena installata
è completamente divelta e a terra, con punte acuminate pericolosissime lasciate scoperte.
La recinzione danneggiata si trova a pochi metri dall’area giochi, dove quotidianamente i bambini si muovono liberamente.
In queste condizioni rappresenta un rischio concreto per l’incolumità pubblica, soprattutto dei più piccoli.
Le cause del danneggiamento potrebbero essere conseguenza di atti vandalici oppure di un montaggio non adeguato.
In entrambi i casi, occorre un intervento tempestivo per mettere in sicurezza l’area.
Non si può permettere che un luogo pensato per il gioco e il relax diventi una trappola pericolosa.
È fondamentale che le autorità competenti intervengano con urgenza, non solo per riparare il danno, ma anche per prevenire futuri episodi, garantendo che “Parco Mondo” resti uno spazio sicuro e vivibile per tutti”.
Ecco alcune foto della situazione attuale.