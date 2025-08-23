Bella: taglio del nastro per il nuovo Museo del Latte. Ecco le foto

Una serata di grande successo quella vissuta ieri a Sant’Antonio Casalini di Bella in occasione della IV edizione de “𝗟𝗮 𝗩𝗶𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗟𝗮𝘁𝘁𝗲 𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗠𝗶𝗲𝘁𝗶𝘁𝘂𝗿𝗮” 𝟮𝟬𝟮𝟱 organizzata dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con l’associazione Restate Ragazzi Aps.

Un evento importante per valorizzare la cultura agricola e zootecnica di un territorio particolarmente vocato alle produzioni di pregio agroalimentare.

La serata è iniziata con il taglio del nastro del nuovo Museo del Latte, un’opera strategica e importante per dare lustro alla tradizione agricola e zootecnica della comunità.

Un incubatore culturale per offrire alle nuove generazioni un viaggio immersivo nell’identità agricola del territorio.

L’inaugurazione è stata preceduta dai saluti e ringraziamenti dell’Assessore alle Politiche Agricole Maria Antonietta Angrisani che ha dichiarato:

“La IV edizione di questo evento testimonia la grande attenzione verso il territorio di Sant’Antonio Casalini che con le sue produzioni agroalimentari di pregio dà lustro a tutta la comunità bellese.

Con l’inaugurazione anche del Museo del Latte si aggiunge un nuovo importante tassello di crescita territoriale per la nostra comunità.

Voglio ringraziare di cuore i ragazzi dell’associazione Restate Ragazzi Aps per il grande lavoro profuso e per la grande appartenenza a questo territorio che ci onora”.

Mentre l’Assessore al Patrimonio, Attività Produttive, Commercio, Artigianato, Carmine Ferrone ha dichiarato:

“È bello da amministratore programmare e poi inaugurare un’opera come quella del Museo del Latte che mettiamo a disposizione della comunità.

Un’opera nata nel 2013 che racchiude tradizione e innovazione in quanto riteniamo che la tradizione agricola della comunità di Sant’Antonio Casalini non debba essere persa.

Innovazione in quanto crediamo che grazie alle nuove tecnologie le nuove generazioni potranno scoprire le antiche tradizioni agricole del nostro amato territorio.

Un sincero grazie ai giovani di Restate Ragazzi Aps per il grande impegno e l’amore verso questo territorio.

Inoltre intendo ringraziare il nostro Ufficio Tecnico Comunale, il progettista e direttore dei lavori l’Arch. Claudia Lucia e l’impresa che materialmente ha realizzato l’opera Costruzioni Messina”.

A conclusione degli interventi il Sindaco Leonardo Sabato che ha aggiunto:

“Inaugurare un’opera è sempre importante sia per il valore culturale che patrimoniale e ieri sera abbiamo consegnato alla nostra comunità e al comprensorio del Marmo Platano il nostro “MUSEO DEL LATTE, un patrimonio culturale di indubbia bellezza e importanza, ubicato nella borgata agricola di Sant’Antonio Casalini.

Il nostro museo non è solo un viaggio nel passato, ma un ponte verso il futuro.

Esso racconta storie dimenticate, custodisce tradizioni artigianali e propone un’esperienza immersiva che invita a scoprire le meraviglie della nostra terra.

Un nuovo passo verso il rafforzamento dell’identità locale.

È stata una bella festa di comunità.

In ultima battuta vorrei ringraziare tutti i ragazzi dell’associazione Restate Ragazzi Aps per l’amore e la passione che ci mettono in tutto quello che fanno”.

All’inaugurazione hanno partecipato anche il dr. Vincenzo Tripaldi e la dr.ssa Maria Pompili dell’Ufficio Autorità di Gestione P.S.R. Basilicata e Politiche di Sviluppo Agricolo e Rurale, la vice sindaca Angela Carlucci e il consigliere comunale Vito Sabato.

Nel secondo momento della serata il laboratorio della Scuola del Casaro del Crea Za di Bella, a cura del direttore Salvatore Claps, della dr.ssa Maria Assunta D’Oronzio del Crea Politiche e Bioeconomia, ha offerto ai tanti presenti una dimostrazione e degustazione guidata dei prodotti lattiero caseari per imparare a riconoscere le differenze e le peculiarità.

Mentre la serata si è conclusa con il laboratorio di danze popolari lucane a cura di Martina Paterna e con l’intrattenimento musicale del duo Leukanikò.

Ecco le foto della giornata.