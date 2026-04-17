Nuove piantumazioni a Potenza: “Un investimento concreto in sostenibilità e qualità urbana”

Prosegue l’impegno dell’Amministrazione comunale di Potenza sul fronte della tutela ambientale e della riqualificazione urbana. Sono state infatti avviate e in parte già completate le operazioni di nuove piantumazioni sul territorio cittadino, affidate a una ditta specializzata, la Verde Brillante 2.0 S.r.l..

“Abbiamo messo a dimora circa 170 nuove piante – dichiara l’assessore all’Ambiente, Michele Beneventi – nell’ambito di un progetto costruito con il supporto di figure esperte, che hanno individuato le aree più idonee e le essenze più adatte. Non si tratta di interventi casuali, ma di un’azione pianificata che guarda alla sostenibilità e al miglioramento della qualità della vita urbana”.

L’assessore sottolinea come, nel rispetto della normativa di riferimento, non sempre sia possibile effettuare nuove piantumazioni negli stessi luoghi in cui si procede con l’abbattimento di alberi, per ragioni tecniche o di sicurezza.

“Ciò che conta – aggiunge Beneventi – è garantire un equilibrio complessivo sul territorio comunale, incrementando il patrimonio verde cittadino”.

Tra gli interventi più significativi figura quello realizzato in Viale Dante, dove si è proceduto alla riqualificazione di un’area precedentemente degradata e considerata pericolosa anche sotto il profilo della sicurezza.

“Restituiamo alla città uno spazio più decoroso, sicuro e vivibile – continua Beneventi – confermando una visione di sviluppo urbano che mette al centro l’ambiente e il benessere dei cittadini”.

In città sono state messe a dimora diverse specie, tra cui magnolie, tigli, ciliegi da fiore, aceri, oltre ad alberi guida ed essenze arbustive.

“Ringrazio la ditta Verde Brillante 2.0 che con le sue professionalità ha reso più vivibili e gradevoli alcune zone della città e ringrazio il sindaco Vincenzo Telesca per l’attenzione dimostrata all’ambiente e al decoro del capoluogo.

Invito i cittadini a vivere tutte le aree della città con il massimo rispetto per l’ambiente che ci circonda” conclude Beneventi.