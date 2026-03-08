Oggi ingresso gratuito per le donne in tutti questi musei e luoghi della cultura!

Oggi, in occasione della 𝐆𝐢𝐨𝐫𝐧𝐚𝐭𝐚 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐝𝐨𝐧𝐧𝐚, l’ingresso gratuito per le donne in tutti i musei e luoghi della cultura statali.
Scrivono i musei statali:
“Se vi trovate a Roma, non perdete l’occasione di visitare al Senato della Repubblica presso Palazzo Madama, la mostra “Il volto delle donne. 80 anni di Repubblica: storie di ingegno, dalle grandi artiste alle Madri Costituenti”, che rientra nell’ambito delle celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica Italiana.
Il percorso espositivo racconta il contributo delle donne alla storia artistica e civile del Paese.
In dialogo capolavori di grandi artiste come Artemisia Gentileschi, Sofonisba Anguissola, Lavinia Fontana e Rosalba Carriera. Accanto alle loro opere, le storie delle Madri Costituenti, protagoniste della nascita della Costituzione.
Tredici capolavori provenienti da importanti musei nazionali – dal museo di capodimonte alle gallerie accademia venezia, dalla Galleria Corsini-barberini corsini alla Galleria Umbria Perugia – arricchiscono il percorso.
La mostra include anche un approfondimento dedicato alle 21 Madri Costituenti, elette il 2 giugno 1946.
Un omaggio al talento, all’impegno e alla visione delle donne nella storia d’Italia.
La mostra gratuita è promossa dal Senato della Repubblica e dal Ministero della Cultura”.