Su Potenza tempo instabile nei prossimi giorni. Ecco le previsioni aggiornate

La nuova settimana si apre all’insegna di condizioni di instabilità atmosferica in accentuazione su Basilicata con brevi e locali rovesci a macchia di leopardo, più probabili nelle ore centrali del giorno a ridosso dei principali comprensori montuosi appenninici; non esclusi temporali nel pomeriggio di Martedì; fenomeni in esaurimento a metà settimana.
Temperature sempre molto miti e al di sopra della media stagionale.
Ma che tempo ci attende su Potenza?
Secondo gli esperti di 3bmeteo infatti, oggi Lunedì 9 Marzo, avremo nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 11°C, la minima di 6°C.
Martedì 10 Marzo avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità nelle ore centrali della giornata, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 12°C, la minima di 4°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.