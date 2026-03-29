Orgoglio lucano: Domenico Acerenza sul podio a Soma Bay in Coppa del Mondo! Congratulazioni

Azzurri da podio sulla dieci chilometri nella prima tappa di Coppa del mondo a Soma Bay.

Spettacolo tra le acque cristalline e la barriera corallina del Mar Rosso con Ginevra Taddeucci seconda e Domenico Acerenza terzo; dominano i favoriti con il tedesco Florian Wellbrock e l’australiana Moesha Johnson che arrivano in solitario bissando il successo dello scorso anno.

Vince dominando l’olimpionico Florian Wellbrock che sembra quasi scherzare con gli avversari, inserisce la gambata pesante a due chilometri dall’arrivo e suona la Cavalcata delle Valchirie in solitario chiudendo in 1h50’59″5.

E’ il bis per il teutonico dopo quello dell’edizione dello scorso anno con a quasi cinque secondi tutto il gruppone regolato dal bronzo olimpico il magiaro David Betlehem, secondo in 1h51’04″01.

Terzo e scuffiato il primo degli azzurri Domenico Acerenza che tocca in 1h51’05″6:

“Sono orgoglioso di questo risultato.

Significa molto per me, questo è un podio di rinascita dopo il 2025 in cui sono stato fermo per l’infortunio e l’operazione alla spalla.

Anche se avevo gareggiato lo scorso anno a Golfo Aranci, per me questo è il vero rientro e per questo ringrazio tutti quelli che mi sono stati vicini in questo periodo in particolar modo il mio tecnico Antonelli” commenta a caldo Mimmo, 31enne lucano di Sasso di Castaldo campione europeo della distanza a Roma e quarto ai Giochi di Parigi nella Senna.

Un podio di rinascita per l’allievo di Fabrizio Antonelli che vinse qui nell’edizione del 2024, peraltro ultimo podio dell’azzurro che fu oro mondiale con la staffetta a Fukuoka 2023.