Per Veronica, giovane ricercatrice lucana, questo riconoscimento nazionale! Congratulazioni

Il consigliere regionale di Fi, Gianuario Aliandro esprime grande soddisfazione per il prestigioso riconoscimento ottenuto dalla giovane ricercatrice lucana Veronica Pasquariello, vincitrice del Premio “Giorgio Squinzi” 2025 assegnato da Federchimica.

“Il successo della dottoressa Pasquariello rappresenta un motivo di orgoglio per tutta la Basilicata e dimostra, ancora una volta, che la nostra terra sa formare eccellenze capaci di competere ai massimi livelli nazionali”, dichiara il consigliere Aliandro.

“Veronica, originaria come me della Val d’Agri e laureata con il massimo dei voti in Scienze chimiche presso l’Università degli Studi della Basilicata, ha saputo coniugare rigore scientifico e attenzione alle tematiche ambientali, sviluppando una ricerca innovativa sulla degradazione della venlafaxina, un farmaco antidepressivo inquinante presente nelle acque reflue”.

Non solo un risultato accademico di eccellenza, ma una soluzione concreta a un problema ambientale globale.

Questo tipo di ricerca applicata, orientata alla sostenibilità e con potenziali applicazioni industriali, è esattamente ciò di cui il nostro territorio ha bisogno per crescere e innovare”.

“Investire nei nostri giovani talenti, nelle nostre università e nei centri di ricerca è la strategia vincente per il futuro della Basilicata”, conclude Aliandro.

“Il riconoscimento ottenuto dalla dottoressa Pasquariello ci conferma che quando si investe in formazione e ricerca di qualità, i risultati arrivano.

Faccio i miei complimenti più sentiti a lei e all’intero team dell’Unibas per questo straordinario traguardo che porta alto il nome della nostra regione in tutta Italia”.