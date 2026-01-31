Pignola esulta: Arisa vola a Sanremo 2026! Ecco il duetto che incanterà l’Ariston

Arisa è pronta a incantare l’Ariston con la sua voce unica al Festival di Sanremo 2026, dove è tra i 30 Big in gara dopo un atteso ritorno a 8 anni dall’ultima partecipazione competitiva.
Pochi minuti fa, Carlo Conti, direttore artistico e conduttore, ha annunciato in diretta al TG1 i duetti della serata delle cover del 27 febbraio, rivelando che Arisa salirà sul palco con il Coro del Teatro Regio di Parma per reinterpretare il classico “Quello che le donne non dicono” di Fiorella Mannoia.
Dopo vittorie nel 2010 (“Malamamma”) e 2012 (“Controvento”), un secondo posto e co-conduzione nel 2015 sempre con Conti, Arisa torna con il brano “Magica favola”, un pezzo intimo e introspettivo già elogiato dalla critica.
Il suo ultimo singolo “Nuvole” e premi come il Nastro d’Argento 2025 per “Canta ancora” confermano il suo momento d’oro.
La scelta di “Quello che le donne non dicono” promette un’esibizione corale e potente, ideale per la voce versatile di Arisa.
Il Coro del Teatro Regio di Parma, rinomato per le sue performance operistiche e sinfoniche, aggiungerà un tocco di grandeur lirica al brano iconico del 1987.
Un duo che unisce emozione popolare e raffinatezza musicale, in linea con lo stile di Arisa che ha sempre mescolato pop, soul e teatro canzone.
L’annuncio ha già acceso l’entusiasmo dei fan, in attesa di un Sanremo 2026 che si preannuncia stellare.
Ecco la lista dei duetti della serata cover del Festival
- Arisa – “Quello che le donne non dicono” con il Coro Del Teatro Regio Di Parma
- Bambole di Pezza – “Occhi di gatto” con Cristina D’Avena
- Chiello – “Mi sono innamorato di te” con Morgan
- Dargen D’Amico – “Su di noi” con Pupo e Fabrizio Bosso
- Ditonellapiaga – “The Lady Is A Tramp” con TonyPitony
- Eddie Brock – “Portami via” con Fabrizio Moro
- Elettra Lamborghini – “Aserejé” con Las Ketchup
- Enrico Nigiotti – “En e Xanax” con Alfa
- Ermal Meta – “Golden Hour” con Dardust
- Fedez e Marco Masini – “Meravigliosa creatura” con Stjepan Hauser
- Francesco Renga – “Ragazzo solo, ragazza sola” con Giusy Ferreri
- Fulminacci – “Parole parole” con Francesca Fagnani
- J-Ax – “E la vita, la vita” con Ligera County Fam
- LDA e Aka 7even – “Andamento lento” con Tullio De Piscopo
- Leo Gassmann – “Era già tutto previsto” con Aiello
- Levante – “I maschi” con Gaia
- Luchè – “Falco a metà” con Gianluca Grignani
- Malika Ayane – “Mi sei scoppiato dentro il cuore” con Claudio Santamaria
- Mara Sattei – “L’ultimo bacio” con Mecna
- Maria Antonietta e Colombre – “Il mondo” con Brunori Sas
- Michele Bravi – “Domani è un altro giorno” con Fiorella Mannoia
- Nayt – “La canzone dell’amore perduto” con Joan Thiele
- Patty Pravo – “Ti lascio una canzone” con Timofej Andrijashenko
- Raf – “The Riddle” con The Kolors
- Sal Da Vinci – “Cinque giorni” con Michele Zarrillo
- Samurai Jay – “Baila Morena” con Belén Rodríguez e Roy Paci
- Sayf – “Hit The Road Jack” con Alex Britti e Mario Biondi
- Serena Brancale – “Besame Mucho” con Gregory Porter e Delia
- Tommaso Paradiso – “L’ultima luna” con gli Stadio
- Tredici Pietro – “Vita” con Galeffi, Fudasca & Band