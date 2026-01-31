Pignola esulta: Arisa vola a Sanremo 2026! Ecco il duetto che incanterà l’Ariston

Dopo vittorie nel 2010 (“Malamamma”) e 2012 (“Controvento”), un secondo posto e co-conduzione nel 2015 sempre con Conti, Arisa torna con il brano “Magica favola”, un pezzo intimo e introspettivo già elogiato dalla critica.

Il suo ultimo singolo “Nuvole” e premi come il Nastro d’Argento 2025 per “Canta ancora” confermano il suo momento d’oro.

La scelta di “Quello che le donne non dicono” promette un’esibizione corale e potente, ideale per la voce versatile di Arisa.

Il Coro del Teatro Regio di Parma, rinomato per le sue performance operistiche e sinfoniche, aggiungerà un tocco di grandeur lirica al brano iconico del 1987.

Un duo che unisce emozione popolare e raffinatezza musicale, in linea con lo stile di Arisa che ha sempre mescolato pop, soul e teatro canzone.

L’annuncio ha già acceso l’entusiasmo dei fan, in attesa di un Sanremo 2026 che si preannuncia stellare.