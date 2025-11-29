Pietragalla tappa finale del tour di ascolto dei territori degli 8 comuni dell’Area Urbana di Potenza

Presso la sala consiliare del Comune di Pietragalla si è tenuto, nel pomeriggio di ieri, l’ultimo incontro di ascolto e confronto dei territori grazie alla partecipazione di cittadini, associazioni e Istituzioni per la scrittura di una strategia comune dell’Area Urbana di Potenza verso la Destinazione Ospitale Sostenibile.

I progettisti della Smartland hanno coinvolto tutti i cittadini presenti mediante un laboratorio pratico al fine di raccogliere idee e proposte per giungere alla redazione, in una fase successiva, di un progetto di visione comune degli otto Comuni aderenti dell’Area Urbana di Potenza.

Ad introdurre la serata è stato il Sindaco di Pietragalla, Paolo Cillis che ha sottolineato l’importanza di questi momenti per disegnare un miglioramento qualitativo dei territori.

“Un momento importante di partecipazione dal basso per raccogliere idee, proposte ma anche per sollevare problemi da parte della comunità.

Un grazie a Smartland per aver organizzato questo momento di incontro e confronto per fare sintesi e mettere a sistema un progetto comprensoriale che possa portare benefici a tutti i Comuni dell’Area.

Fare rete è fondamentale per mettere a sistema tutte le peculiarità dei territori in campo, turistico, culturale, produttivo, industriale per un’offerta quanto più completa possibile.

I 15 mln sono un’opportunità per far si che queste risorse pubbliche vengano spese per poter creare una vera fonte di sviluppo del territorio anche partendo dai piccoli numeri e dalle piccole comunità”.

Adesso si avvia la fase di elaborazione dei risultati dei laboratori con la verifica del sentire delle comunità, l’individuazione dei talenti e l’immaginazione del piano territoriale integrato che porterà alla definizione della strategia dell’Area Urbana “Destinazione Ospitale Sostenibile”.