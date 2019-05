A Pignola la stazione degli autobus diventa anche una bellissima sala lettura: “il bello di vivere in una comunità accogliente”

Un’originalissima iniziativa è stata inaugurata lo scorso 6 maggio nel Comune di Pignola.

La Stazione degli autobus, sita in via Aldo Moro, si è trasformata in una vera e propria sala di lettura.

Aperta dalle ore 7:00 alle ore 22:00, l’area (attrezzata grazie a fondi europei) si presenta come un luogo confortevole e accogliente in cui passare il tempo in attesa dell’arrivo del bus.

In sala è possibile accedervi richiedendo il badge al Comune (opportunità valida anche per i non residenti).

Il sindaco di Pignola, Gerardo Ferretti, ha fatto sapere tramite il proprio profilo social:

“all’inaugurazione della sala lettura, in tanti hanno portato libri da condividere.

Un gesto molto carino che abbiamo molto apprezzato.

Inoltre, c’è stato chi ci ha voluto donare un abbonamento ad una rivista.

Il bello di vivere in una comunità accogliente”.

Il sindaco, prima dell’inaugurazione, aveva inoltre precisato:

“questi libri sono stati sistemati nel secchio della raccolta differenziata.

Erano stati buttati via, destinati al macero.

E invece, gli operatori del servizio li hanno messi da parte.

Poco alla volta, ne hanno raccolto ben dieci secchi.

Intanto, grazie agli operatori del servizio che hanno mostrato una grande sensibilità”.

Dunque, chiunque abbia dei libri che non usa o che vuole semplicemente condividere con la comunità, può donarli a questa splendida sala lettura-area sosta.

Un’iniziativa davvero lodevole e apprezzata da tutti i cittadini, liberi di poter usufruire di un valido spazio comune dove incontrarsi e poter leggere qualunque cosa si voglia.