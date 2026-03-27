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Pignola, visite gratuite per i cittadini: ecco data, ora e come prenotare

27 Marzo 2026

Nel mese di aprile sarà attivo sul territorio di Pignola il Bus della Prevenzione ANT, con una giornata dedicata alla diagnosi precoce dei noduli tiroidei.

Fa sapere il Comune:

“𝐆𝐢𝐨𝐯𝐞𝐝𝐢̀ 𝟗 𝐚𝐩𝐫𝐢𝐥𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟔, dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00, in Piazza Nuova – ingresso da via C. Colombo saranno disponibili 24 visite gratuite di ecografia tiroidea.

Le prenotazioni online saranno attive a partire dal 3 aprile 2026, ore 10:00
🔗 𝐏𝐫𝐞𝐧𝐨𝐭𝐚 𝐪𝐮𝐢:
https://ant.it/cosa…/prevenzione/registrazione-visite/

I posti sono limitati e si esauriscono rapidamente.

L’iniziativa rientra in un più ampio programma di prevenzione oncologica sul territorio lucano, con l’obiettivo di promuovere la diagnosi precoce e la tutela della salute dei cittadini.

La prevenzione è il primo passo per prendersi cura di sé.

Si invita la cittadinanza a prenotare tempestivamente e a diffondere l’informazione”.

Di segutio la locandina con i dettagli.