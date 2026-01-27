Potenza: arrestato 42enne in provincia

Prosegue con determinazione l’azione di contrasto alla diffusione delle sostanze stupefacenti nell’intero territorio provinciale, coordinata e predisposta dal Comando Provinciale Carabinieri di Potenza.

Tale impegno si concretizza in una sequela di mirate attività, volte a monitorare le principali direttrici di traffico e i centri abitati, con l’obiettivo prioritario di disarticolare sul nascere le potenziali reti di approvvigionamento illecito e contrastarne la rivendita al dettaglio, tanto nel capoluogo quanto in ogni comune della provincia.

In questo quadro strategico, nella tarda mattinata di ieri, nell’ambito di un articolato servizio di prevenzione, specificamente predisposto per il contrasto all’illecita circolazione e allo spaccio di sostanze stupefacenti, i Carabinieri della Stazione di Tramutola hanno proceduto al controllo di un 42enne della zona che, nella circostanza, era alla guida della propria autovettura.

L’accuratezza degli accertamenti e le circostanze emerse durante l’ispezione hanno indotto i militari ad ulteriori approfondimenti tra i quali una perquisizione veicolare sul posto che ha permesso di rinvenire una prima parte di sostanza stupefacente.

L’attività investigativa è stata prontamente estesa anche all’abitazione del soggetto dove, all’esito di una meticolosa ricerca, sono stati rinvenuti complessivi 66,5 grammi di Marijuana immediatamente sottoposti a sequestro e destinati al Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti dell’Arma per i necessari riscontri tecnici.

L’uomo è stato dichiarato in stato di arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio e, ultimate le formalità di rito presso la Compagnia Carabinieri di Viggiano, è stato condotto presso la sua abitazione agli arresti domiciliari, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria di Potenza che coordina le indagini.

L’arresto operato dai Carabinieri veniva poi convalidato dal Giudice per le Indagini Preliminari nel corso dell’udienza tenutasi presso il Palazzo di Giustizia di Potenza.

Si ricorda che, nei confronti dell’indagato, vige la presunzione di innocenza sino a sentenza definitiva di condanna.

Il risultato operativo conseguito al termine dell’operazione condotta in Val d’Agri dalle donne e dagli uomini dell’Arma, ribadisce l’efficacia dei servizi straordinari di controllo disposti dal Comando Provinciale di Potenza, i quali, grazie alla sinergia tra pianificazione strategica e l’impiego coordinato delle Stazioni Carabinieri sul territorio, costituiscono un presidio di legalità costante a tutela della collettività.