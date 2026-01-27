Social vietati ai ragazzi sotto i 15 anni: per la Camera Francese si, il Senato deciderà. Credete sia la strada giusta?

Nelle prime ore di oggi, l’Assemblea nazionale francese ha approvato un disegno di legge che vieta ai minori di 15 anni l’accesso ai social media, con l’obiettivo di proteggere la loro salute.
Il provvedimento, sostenuto dal governo e approvato con 130 voti favorevoli e 21 contrari, passa ora al vaglio del Senato.
Se la misura verrà definitivamente adottata, la Francia diventerà il primo Paese in Europa a introdurre un limite d’età per l’uso dei social network.
Il presidente Emmanuel Macron ha definito la decisione notturna “un passo importante” per la tutela dei più giovani.