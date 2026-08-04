Potenza, auguri a nonna Angela della provincia per i suoi 100 anni!

Genzano di Lucania festeggia una delle sue centenarie.

E in occasione del lieto evento i nipoti scrivono con gioia:

“Cara Nonna Angela,

​Oggi non festeggiamo solo un numero straordinario, ma la donna straordinaria che sei.

Grazie per ogni sacrificio che ha permesso a tutti noi di essere qui oggi, per la tua forza che ci fa da guida e per il tuo esempio di vita inestimabile.

Che questo secolo d’amore ti ritorni indietro in un unico grande abbraccio.

Nonna Angela non ha solo attraversato un secolo: lo ha costruito, giorno dopo giorno, con l’amore per la sua famiglia e una resilienza incrollabile.

Guardando le sue mani oggi, si legge il racconto di un secolo intero.

Una vita iniziata in salita, segnata dal dolore di essere rimasta orfana di padre da piccolissima, in un mondo che non regalava niente a nessuno.

Per le generazioni di oggi è difficile anche solo immaginare cosa significasse la sua quotidianità: una vita fatta di rinunce, dignità e sacrifici sovrumani.

Nonna Angela ricorda cos’è la vera fatica.

Tantissimi Auguri di Buon 100° compleanno, cara nonna“.

E la nostra Redazione si unisce a questo splendido messaggio di auguri affinchè nonna Angela possa continuare ad essere un punto di riferimento per la famiglia e la comunità.

Ecco le foto dei festeggiamenti.