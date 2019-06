A Potenza continuano a cadere calcinacci.

Dopo gli attimi di paura avvertiti ieri mattina dove, in corrispondenza dei tavolini esterni del bar più conosciuto del centro storico, un cornicione si è improvvisamente staccato, ecco un altro episodio registrato nel pomeriggio.

I Vigili del Fuoco, infatti, sono intervenuti in Via del Popolo per mettere in sicurezza la zona.

La strada è stata chiusa al fine di consentire le operazioni dei Vigili.