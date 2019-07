Potenza, continuano i lavori allo Stadio Viviani: i dettagli

Proseguono i lavori allo stadio Viviani.

L’assessorato allo Sport e gli uffici competenti per materia, in merito ai lavori di adeguamento per rendere lo stadio Viviani idoneo per l’inizio della stagione agonistica, comunicano che il completamento degli interventi che si stanno eseguendo è oggetto di attenzione da parte dell’Amministrazione.

L’assessore Patrizia Guma evidenzia che:

“nonostante abbia preso contezza dello stato dell’arte da poco più di una settimana” porrà in essere “ogni misura necessaria affinché il tutto venga concluso entro due settimane”.