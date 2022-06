Potenza: “Criticità nel sistema sanitario regionale e dipendenti lasciati all’oscuro delle proprie sorti”. La richiesta urgente

Si avvicina il 30 giugno e la scadenza di molti contratti a termine.

Per scongiurare la paralisi di importanti servizi e attività il segretario aziendale e RSU della Fials Potenza, Carmine Oliva, ha scritto alla direzione strategica dell’Asp del capoluogo invocando un intervento decisivo.

Scrive il rappresentante sindacale:

“La FIALS ha ripetutamente segnalato la carenza di infermieri, operatori sanitari e tecnici all’interno dell’ASP, chiedendo un comunicato ufficiale sulle proroghe dei contratti in scadenza a fine giugno.

I posti di lavoro lasciati scoperti in organico dal personale collocato in quiescenza oppure dai dipendenti con contratto a termine costituiscono una seria criticità nel sistema sanitario regionale.

Per la Fials l’imperterrita e silenziosa opera di comunicazione ‘minimalista’ dell’azienda si ripercuote sulla gestione delle unità operative che di fatto sono ostacolate nel programmare attività a medio e lungo termine.

L’incertezza sui rinnovi dei contratti alimenta un profondo sconcerto nei dipendenti lasciati all’oscuro delle proprie sorti.

Ad oggi e a pochissime settimane dalla scadenza, la direzione strategica dell’ASP non ha rilasciato alcuna comunicazione in merito ai contratti di lavoro in scadenza a fine giugno.

La Fials chiede una tempestiva risposta dell’azienda con la proroga di tutti i contratti a tempo determinato, parallelamente a quanto richiesto e attuato da altre Aziende della Regione Basilicata, al fine di sopperire ed incrementare esigenze sanitarie imposte dalla pregressa emergenza Covid-19, per continuare a garantire i Livelli essenziali di assistenza e tutte le prestazioni medico-sanitarie indispensabili ai cittadini, nel rispetto delle graduatorie vigenti, delle procedure e delle modalità di assunzioni in corso di svolgimento”.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)