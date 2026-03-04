Potenza: “Dopo l’atterraggio del Ministro chiude quest’impianto”. La denuncia

“L’atterraggio del Ministro Nordio in elicottero, al campo Federale di Potenza, ha provocato stamattina, dissesti al manto erboso dell’impianto.
È stata disposta quindi, la chiusura dell’impianto a data da destinarsi.
Non è ancora noto, come si dovranno organizzare adesso, tutte le società sportive, che utilizzavano quella struttura (già comunque a porte chiuse).
Piove nuovamente sul bagnato, sull’annoso problema delle strutture di gioco e d’allenamento, delle nostre città capoluogo”.
È quanto denuncia Calcio Giovanile della Basilicata.