Potenza, furti ai danni degli esercizi commerciali: sottoscritto Protocollo d’intesa. I dettagli

Si consolida la strategia operativa messa in campo dalla Prefettura di Potenza per rafforzare il sistema di sicurezza integrata a tutela dell’integrità del tessuto economico locale, con l’obiettivo finale di elevare i complessivi livelli di vivibilità sul territorio.

Dopo gli Accordi siglati con Confcommercio e Confesercenti e con Federazione Italiana Tabaccai, infatti, alla presenza del Sottosegretario di Stato del Ministero dell’Interno, Onorevole Nicola Molteni, nella Sala Italia del Palazzo del Governo, è stato sottoscritto il “Protocollo d’Intesa per il cofinanziamento dei sistemi di videosorveglianza e video-allarme a tutela degli esercizi commerciali’.

Scaturito dall’esigenza di promuovere mirate misure di mitigazione del rischio predatorio ai danni degli esercizi commerciali, il Documento pattizio è stato firmato, nel corso del Comitato provinciale per l’ordine e sicurezza pubblica, dal Prefetto di Potenza Michele Campanaro e dal Presidente della Camera di Commercio della Basilicata Michele Somma.

Presenti alla sottoscrizione, oltre ai vertici provinciali delle Forze dell’ordine, il Vice Presidente della Regione

Basilicata Pasquale Pepe, il Presidente della Provincia Christian Giordano, il Sindaco di Potenza Vincenzo Telesca, il Presidente di Confesercenti Giorgio Lamorgese, il componente di Giunta della Confcommercio Nicola Pessolano ed il Presidente della Federazione Italiana Tabaccai Paolo Spera.

In apertura di riunione, il Prefetto Campanaro ha rivolto un sentito ringraziamento al Sottosegretario di Stato Onorevole Molteni per aver accolto l’invito a partecipare alla firma del Protocollo, sottolineando come la sua presenza sia un segnale concreto dell’attenzione istituzionale riservata al territorio potentino ed al cruciale tema della sicurezza.

Prima di procedere alla sigla dell’Intesa, sono state illustrate le linee progettuali dell’Accordo, inserito nella più ampia strategia delineata dal Ministero dell’Interno con la circolare dello scorso 2 luglio che promuove e valorizza le intese territoriali come strumenti chiave per la sicurezza integrata.

Elemento qualificante dell’Intesa, infatti, è la costruzione di una solida partnership pubblico-privato, in grado di offrire risposte concrete ad un tessuto imprenditoriale che nella provincia di Potenza si presenta diffuso, composto principalmente da micro, piccole e medie imprese e particolarmente esposte a fenomeni predatori.

In questo contesto, le linee progettuali puntano ad incentivare, attraverso Io strumento del cofinanziamento, l’adozione ed il potenziamento di sistemi di videosorveglianza e videoallarme, dotati delle più moderne tecnologie e collegabili con le centrali operative della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri, in linea con il Disciplinare Tecnico approvato con il Protocollo Quadro del 22 febbraio scorso tra Ministero dell’Interno, Confcommercio e Confesercenti.

Per traguardare l’obiettivo, il Protocollo affida specifici compiti ai firmatari.

In particolare, alla Prefettura di Potenza l’impegno di:

garantire un costante monitoraggio sulla sicurezza delle imprese, attraverso apposite riunioni di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, con il coinvolgimento del Presidente della Camera di Commercio e dei i Presidenti delle Associazioni di categoria interessate; v/ promuovere iniziative formative, di intesa con le Forze dell’ordine, volte ad accrescere gli standard di sicurezza delle imprese.

Alla Camera di Commercio di Basilicata quello di:

predisporre e finanziare un bando pubblico, rivolto alle imprese lucane, per il cofinanziamento di sistemi di videosorveglianza, video-allarme e antirapina, compatibili e collegabili con le centrali operative delle Forze dell’Ordine; v/ promuovere percorsi formativi per la digitalizzazione delle imprese, con particolare riferimento all’adozione di sistemi di gestione digitale, alla sicurezza informatica, ai pagamenti elettronici sicuri, nonché alla formazione sulle competenze digitali.

Chiude il cerchio la previsione della Cabina di regia che verrà costituita in Prefettura, composta dai firmatari e dai rappresentanti della Forze di Polizia, incaricata di monitorare, con cadenza semestrale, l’attuazione del Protocollo ed i risultati effettivamente conseguiti.

Il testo dell’Intesa è consultabile sul sito istituzionale della Prefettura di Potenza all’indirizzo https://prefettura.interno.gov.it/it/prefetture/potenza.