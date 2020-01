A Potenza genitori e figli al centro di varie iniziative: ecco come partecipare

L’assessore alle Pari opportunità, Politiche Giovanili e Infanzia, Marika Padula ricorda a tutte le associazioni e confederazioni di commercianti della nostra città e a tutti coloro che lavorano nel settore del commercio, della ristorazione, dei servizi, o che operano nell’associazionismo di partecipare all’incontro di venerdì 31 gennaio, con inizio alle ore 15:00 nella Sala dell’Arco del Palazzo di Città, in piazza Matteotti.

L’incontro, come comunicato in precedenza, è finalizzato a stilare un programma per la manifestazione di tre giorni, da svolgersi nel prossimo mese di giugno e che che metta al centro la famiglia e il rapporto genitori figli, oltre che la storia e le radici della nostra comunità.