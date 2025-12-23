Potenza, in arrivo la Fiamma Olimpica! Ecco l’appuntamento

“Il CONI Basilicata è lieto di festeggiare il passaggio della Fiamma Olimpica in Basilicata, che fa da apripista delle prossime Olimpiadi Invernali di Milano Cortina, un evento straordinario e unico non soltanto per lo sport e la competizione agonistica, ma anche per i valori che vengono trasmessi alle nuove generazioni.

Accanto alle 60 città che ospiteranno le tappe principali, più di 300 comuni faranno da cornice al passaggio della Fiamma, dando vita a una celebrazione nazionale diffusa che porterà in scena le tante anime del Belpaese”.

Lo dichiara in una nota il presidente del CONI Basilicata Giovanni Salvia.

“Domenica 28 dicembre, – prosegue Salvia – la torcia accesa attraverserà la città di Potenza in un percorso di circa 8 km, si partirà alle ore 17:00 dal Ponte Musumeci, con arrivo previsto in piazza Don Bosco alle 19:00, che diventerà un contenitore di un importante momento di festa per la città in attesa che l’ultimo tedoforo arrivi con la Fiaccola.

Si potrà seguire l’intero percorso dei tedofori su maxischermi installati in piazza, dove ci sarà inoltre una celebrazione emozionante che vedrà protagonisti i signori Aniello Maggio e Antonio Santarsiere, tedofori in occasione delle Olimpiadi di Roma 1960, che porteranno sul palco la Fiaccola storica da loro gelosamente custodita.

Il CONI Basilicata ha voluto fortemente regalare questa opportunità ai signori Maggio e Santarsiere per condividere e rivivere il loro commovente ricordo ed esaltare l’importanza dello sport e i valori della fiamma olimpica, simbolo di lealtà”.