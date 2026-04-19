Potenza: in provincia un intero quartiere si è attivato spontaneamente per la pulizia e lo sfalcio dell’erba. Complimenti

Un intero quartiere della frazione Barricelle di Marsicovetere si è attivato spontaneamente per la pulizia dei margini stradali.

Nei giorni scorsi avevano comunicato al Comune di Marsicovetere la loro intenzione di partecipare attivamente al mantenimento della pulizia e dello sfalcio dell’erba che a seguito delle abbondanti piogge dei mesi scorsi ha favorito la crescita della vegetazione soprattutto lungo le strade interpretali.

Con la Polizia Locale e la Vice Sindaco, Maria Carmela Miraglia con delega all’Ambiente, ci siamo recati per un sopralluogo insieme ai cittadini residenti, i quali da stamattina hanno iniziato le operazioni di pulizia e sfalcio.

Questo è l’esempio diretto e fattivo, di come una comunità può contribuire al mantenimento della pulizia, senza attendere le squadre esterne del verde pubblico comunale e degli operatori della forestazione gestite dal Consorzio di Bonifica della Basilicata.

Ai residenti di Via Cotura che insieme si sono attivati, dimostrando una partecipazione attiva e al contempo un senso civico per il decoro urbano giunga il mio grazie da Sindaco di Marsicovetere e dall’Amministrazione comunale che da oggi può contare su una squadra di volontari sensibili ed operativi!

Ecco le foto.