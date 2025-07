Il 10eLotto sorride alla Basilicata.

Nell’estrazione di martedì 15 luglio, come riporta Agipronews, a Venosa centrati due 7 Oro da 15mila euro ciascuno in via Appia.

L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 26,4 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 2,1 miliardi di euro dall’inizio del 2025

Auguri al fortunato.