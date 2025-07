Pronta la cerimonia di premiazione del Premio Pro Loco Basilicata Italìa per chi ha esaltato la lucanità nel mondo. I dettagli

Tutto pronto a Melfi per la cerimonia di premiazione del Premio Pro Loco Basilicata Italìa in programma sabato 19 luglio 2025 alle ore 18,30 al Palazzo Vescovile in Largo Duomo.

Il Premio Pro Loco Basilicata Italìa alle eccellenze lucane che esaltano la lucanità in Italia e nel mondo con il loro impegno e la loro opera è promosso da Ente Pro Loco Basilicata Aps con il patrocinio di Regione Basilicata, Apt Basilicata, Comune di Melfi e Rete Associativa Epli Aps con il sostegno del fondo etico della Bcc Basilicata, di New Form Potenza e Texture Italy di Donato Cirella.

Alla cerimonia che sarà presentata dalla giornalista Gherarda Cerone parteciperanno Mons. Ciro Fanelli Vescovo della Diocesi di Melfi, Rapolla e Venosa, Giuseppe Maglione Sindaco di Melfi, Gerarda Di Muro Viceprefetto Aggiunto Prefettura di Potenza, Gianni Rosa Senatore della Repubblica, Marco Bonacaro Presidente Pro Loco Federico II Melfi, Rocco Franciosa Presidente Ente Pro Loco Basilicata Aps, Pasquale Ciurleo Presidente nazionale Rete Epli Aps, Sabrina Busato Presidente nazionale FEISCT, Vittoria Rotunno Presidente CRPO Basilicata, Margherita Romaniello Presidente Lucania Film Commission, Gerardo Larocca Presidente ANCI Basilicata e Margherita Sarli Direttore Apt Basilicata.

Il Premio Pro Loco Basilicata Italìa 2025 sarà consegnato a Raffaele Nigro giornalista e scrittore, Giuseppe Ferrara imprenditore turistico, Stefano Rosa atleta professionista, Paola Francesca Natale soprano, Walter Nicoletti attore e regista, Antonio La Cava maestro “di strada”, Luigi Diotaiuti chef e Daniela Latorre ricercatrice.

Nell’occasione, inoltre, saranno consegnati dalla Presidente della FEISCT – Federazione Europea Itinerari Storici Culturali e Turistici, Sabrina Busato, le nomine di Ambassador FEISCT 2025 a Patrizia Minardi Direttrice Fondazione Sassi Matera, a Mario Saluzzi Presidente Centro Studi Manfredi di Svevia, a Rocco Franciosa Presidente Ente Pro Loco Basilicata e a Pasquale Ciurleo Presidente nazionale Rete associativa Ente Pro Loco Italiane Aps.

Ad allietare la cerimonia il Duo Canzoni: Agostino Caselle voce e chitarra, Antonello Liccione pianoforte e con la partecipazione di Sara Pagliuca alla voce. Il Premio realizzato a mano da Maria Teresa Romeo in arte Oemor, artista e ceramista pisticcese, Vicepresidente regionale Ente Pro Loco Basilicata Aps e Presidente Pro Loco Pisticci Aps, consiste nella riproduzione di uno dei più importanti ritrovamenti archeologici relativi agli enotri avvenuto in Basilicata: la grande olla risalente all’VIII secolo a.C., ritrovata a Tursi (Mt) e custodita nel Museo della Siritide di Policoro (Mt), identificativa della ceramica e della cultura enotria.

Grazie agli studi e approfondimenti storici curati da Marcello Romano dirigente culturale della Pro Loco Castel Lagopesole e da Pietro Calandriello dirigente Enotria Felix per celebrare l’orgoglio lucano il Premio Pro Loco Basilicata è stato intitolato Italìa, omaggio a quel territorio sud – occidentale della Basilicata, l’Enotria dell’età del ferro, che gli storici antichi chiamarono appunto Italìa e che infine si è esteso a tutta la Nazione.

Il Presidente regionale Ente Pro Loco Basilicata Aps Rocco Franciosa, a nome anche della Pro Loco Federico II Melfi, dichiara “ringraziamo la Curia Vescovile per l’ospitalità, la Regione Basilicata, l’Apt Basilicata, il Comune di Melfi e la Bcc Basilicata per il prezioso sostegno economico unitamente a New Form Potenza e Texture Italy di Donato Cirella che consegnerà ai premiati un’opera artigianale made in Basilicata raffigurante il Castello di Melfi simbolo turistico della nostra meravigliosa terra.

Siamo onorati di consegnare il Premio a illustri personaggi lucani, donne e uomini, che si distinguono in ambito nazionale ed internazionale e rappresentano la Lucania migliore” conclude Rocco Franciosa Presidente regionale Ente Pro Loco Basilicata Aps e Consigliere nazionale della Rete associativa Ente Pro Loco Italiane Aps.