Potenza: inaugurato nell’ingresso delle Scale mobili il progetto “Scale dell’altrove”, opere inedite e installazioni d’arte per lucani e turisti. I dettagli

Inaugurato a Potenza, nell’ingresso delle Scale mobili di via Armellini il progetto Scale dell’altrove, strade dell’incanto, iniziativa culturale che coinvolge i Comuni di Potenza e Avigliano, il Liceo artistico Walter Gropius, l’Associazione Basilicata 1799, il LAP – Laboratorio di Arte Pubblica, Exeolab e diversi partner tecnici.

Presenti il presidente della Regione Vito Bardi, il Sindaco di Potenza Vincenzo Telesca, il Sindaco di Avigliano Giuseppe Mecca, gli assessori alla Cultura di Potenza e Avigliano, Roberto Falotico e Angela Salvatore, il consigliere provinciale Rocco Pergola, autorità civili e rappresentanti delle Istituzioni scolastiche.

E’ una proposta finanziata nell’ambito dei Piani Integrati della Cultura della Regione Basilicata – 2023 voluta per creare un percorso artistico e culturale per lucani e turisti, un cammino attraverso opere inedite e installazioni d’arte site specific.

A Potenza nelle Scale mobili di via Armellini e nella Galleria Civica, e ad Avigliano nel centro storico e verso il Santuario della Madonna del Carmine.

Performance musicali, percorsi di musicoterapia e convegni tematici si svolgeranno da oggi fino al 23 Dicembre 2025.

Nel corso della cerimonia di inaugurazione è stato detto che il progetto Scale dell’altrove, strade dell’incanto accomuna Potenza e Avigliano, rese prossime da una lunga storia di contiguità, ma anche da una struttura urbanistica improntata alla verticalità e da devozioni religiose e tensioni spirituali che spingono verso l’altrove».

Il progetto iniziale è stato modulato e attualizzato, offrendo risposte tangibili ai fabbisogni territoriali, in particolare, restituendo alle comunità nuovi luoghi di espressione artistica, trasformando percorsi urbani quotidiani in esperienze significanti.

E’ stato inoltre spiegato come le Scale dell’altrove, strade dell’incanto rappresenti una straordinaria opportunità per la sua Città sia per rimarcare l’importanza del culto mariano, fattore identitario per l’intera comunità, sia per mettere in risalto le eccellenze presenti nel territorio, tanto dal punto vista artistico quanto dal punto di vista culturale.

Si è mirato essenzialmente a un impatto di lunga durata delle azioni attuate e a un maggiore coinvolgimento delle realtà culturali e delle professionalità del territorio, attraverso per esempio, il protagonismo del Liceo Artistico, Musicale e Coreutico Walter Gropius, favorendo azioni volte a coinvolgere e supportare le persone più fragili in un percorso di avvicinamento all’arte, all’ascolto e all’integrazione, oltre a sostanziare interventi di rigenerazione degli spazi urbani mediante opere e installazioni permanenti concepite proprio sulla relazione tra storie e spazi vissuti.

Importante in quest’ottica l’apporto della Residenza Artistica Scalando a cura del LAP – Laboratorio di Arte Pubblica, con la direzione artistica di Elisa Laraia, che ha coinvolto artiste della Scuola di scultura dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, e quelle realizzate dagli allievi del Gropius con il supporto dei docenti dei diversi indirizzi e il coordinamento dei professori Cosima Giorgio e Dino Santoro.

Il dirigente Paolo Malinconico, per parte sua ha rimarcato come le scale mobili, verticali proprio come la città di Potenza, assumano nel progetto degli studenti il valore simbolico di un’ascesa, un percorso multisensoriale, la realizzazione di un viaggio artistico e simbolico ispirato alla Divina Commedia di Dante Alighieri, che ha coinvolto 18 classi dei diversi indirizzi dell’Artistico e anche del Coreutico.

Ad Avigliano, ha messo in connessione alcuni dei maggiori artisti presenti in città, creando significative e costruttive occasioni di incontro e di confronto sia con la comunità locale sia con le scultrici dell’Accademia delle Belle Arti di Napoli, nell’ambito della residenza artistica Scalando svoltasi nel Chiostro comunale.

Menzioni anche per Basilicata 1799 e l’Orchestra Maldestra, oltre alle attività di Basilicata Circuito Musicale che hanno riguardato in egual modo i due Comuni proponendo, sei concerti aperti al pubblico che si terranno il 9, 12 e 23 Dicembre a Potenza e il 14, 20 e 22 ad Avigliano.