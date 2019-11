Apertura al transito veicolare del Ponte di Montereale.

Come fa sapere una nota del Comune di Potenza:

“cambio del senso di marcia in via della Pineta, divieto di accesso per coloro che giungono da via Vaccaro, possibilità di svolta a destra e a sinistra per i veicoli che attraversano il parco di Montereale, obbligo di svolta a sinistra per i veicoli che provengono dalle strade che giungono sotto il ponte di Montereale”.