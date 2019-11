Potenza: interrogazione sulla sosta dei veicoli sul Ponte di Montereale! A presentarla…

Interrogazione del capogruppo consiliare di ‘La Potenza dei cittadini’, Rocco Pergola:

“Viste le segnalazioni da parte di numerosi cittadini che hanno partecipato al sondaggio e dei cittadini residenti in prossimità del Ponte di Montereale, che lamentano un mancato confronto e coinvolgimento sulla regolamentazione della sosta dell’area, si chiede di conoscere la finalità del sondaggio e di approfondire presso la commissione consiliare competente le scelte dell’amministrazione comunale.

Considerato poi il sondaggio che l’amministrazione comunale ha promosso in merito alla possibilità di collocare i parcheggi nelle aree in prossimità del ponte o, in alternativa, sul ponte stesso, si coglie l’occasione di segnalare le criticità di tale iniziativa, in particolare si segnala che il risultato del sondaggio risulta condizionato e quindi poco rappresentativo della volontà popolare, vista la possibilità di votare più volte attraverso strumenti telefonici ed informatici diversi.

Inoltre, al sondaggio potevano partecipare anche cittadini non residenti nel comune di Potenza.

Vista l’importanza di tale scelta, si richiede di approfondire e di conoscere quali siano poi le ‘aree alternative’ indicate nel sondaggio in maniera generica e la fattibilità tecnica della possibilità di parcheggiare sul ponte in base ai recenti lavori di restauro appena conclusi.

Per evitare, inoltre, ulteriori disagi ai cittadini residenti, vista la carenza di stalli per la sosta, si esplicita la necessità di un maggiore confronto costruttivo, per valutare tutte le criticità segnalate e trovare soluzioni condivise”.