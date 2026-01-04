Potenza: la Befana porta maltempo e temperature sempre più giù! Arriva l’inverno? Ecco le previsioni

Prosegue il valzer di perturbazioni in rapida successione sul Mediterraneo: un nuovo peggioramento delle condizioni atmosferiche su tra Molise, Puglia e Basilicata è atteso in questi primi giorni dell’anno.
Precipitazioni che nel weekend tenderanno a concentrarsi fra Molise, Lucania ed alta Puglia, ma che durante l’Epifania potranno estendersi anche alle rimanenti regioni meridionali, con anche temporali su Salento.
Ma che tempo ci attende su Potenza?
Secondo gli esperti di 3bmeteo domani, Lunedì 5 Gennaio, avremo cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli poco nuvolosi in serata.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 12°C, la minima di 7°C.
Invece, Martedì 6 Gennaio avremo cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l’intera giornata.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 12°C, la minima di 6°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.