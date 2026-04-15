Potenza: la Pm Gruppo Macchia conquista la Coppa Basilicata 2026. Complimenti!

La Pm Gruppo Macchia conquista anche la seconda edizione della Coppa Basilicata bissando il successo di un anno fa e mettendo in bacheca il primo trofeo della stagione 2025/26.

Dopo il rotondo successo per 3-0 nella finale di andata contro il Santa Maria F4 Ingegneria Potenza, la Pm Gruppo Macchia ha vinto anche la gara di ritorno mettendo in cassaforte la Coppa già dopo il 2-0.

Vittoria finale per 3-1 per le ragazze di coach Marco Orlando e del vice Gabriele Perna che superano le cugine potentine con i parziali di 25-19, 25-15, 24-26 e 25-10.

Ha dichiarato coach Marco Orlando al termine del match:

“Sono veramente molto contento; in una stagione così dura, lunga, fatta di sudore e sacrificio, alzare un trofeo è una grande gioia e ci fa spuntare un sorriso di soddisfazione.

Finale di andata perfetta, in quella di ritorno solo una piccola sbavatura lasciando per strada un set quando, dopo il 2-0, il trofeo era già conquistato. Onore al Santa Maria, protagonista di una bella gara di caparbietà e sostanza”.

Secondo successo in due edizioni del massimo trofeo regionale e tanto orgoglio per tutto il club rossoblù: “Abbiamo centrato due edizioni su due della Coppa Basilicata – ha ammesso con orgoglio il tecnico potentino – ; questo trofeo è di tutti, soprattutto dei momenti più duri in cui abbiamo vacillato, ma la verità è che siamo tutti e tutte qui a lottare per centrare il secondo obiettivo stagionale, la salvezza in Serie C, che sono sicuro conquisteremo come questa bella coppa”.

Il discorso Coppa non è ancora finito perché adesso la Pm Gruppo Macchia si qualifica per la fase interregionale di accesso alla Supercoppa del Sud, le rossoblù accedono così allo spareggio di settimana prossima contro l’Adriatica Trani:

“Testa ora alla fase interregionale, con uno spareggio contro la corazzata Trani per accedere alla Supercoppa del Sud. Giocheremo alla Caizzo e di certo venderemo cara la pelle”.

A fine gara arriva anche il plauso del presidente Fipav Basilicata, Antonio Lopardo:

“Complimenti alle due squadre per il cammino che le ha portate fino a questa finale; un ringraziamento sincero alle società, ai dirigenti, ai tecnici e a tutti coloro che ogni giorno lavorano per far crescere la pallavolo sul nostro territorio.

Con il vostro impegno e la vostra passione date valore a questa Coppa Basilicata e, più in generale, a tutto il movimento lucano”.

Anche il Settore Giovanile della Pm Volley Potenza si prepara a vivere le proprie finali regionali: sabato 18 aprile alle 17 alla Palestra Caizzo la Pm En&Gas Potenza di coach Elena Ligrani scenderanno in campo per la finale di ritorno di Prima Divisione femminile contro la Bea Volley forti del rotondo 3-0 dell’andata.

Il 19 aprile scende in campo l’Under 18 e il 3 maggio invece toccherà all’under 16 Pm Portofino Medical Clinic.