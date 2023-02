Potenza: l’Academy centra l’ottava vittoria di fila! Avanti così ragazzi

Di fronte ad un PalaPergola gremito come nelle grandi occasioni, Academy – Cava tiene fede alle aspettative della vigilia e si decide solo nell’ultimo minuto, a favore dei padroni di casa, al termine di una sfida sempre incerta e ricca di capovolgimenti di fronte.

La spuntano i potentini su un avversario quadrato, tatticamente preparato ed in grado in un paio di circostanze di risalire da svantaggi anche al limite della doppia cifra, ma arresosi alle triple decisive di Rizman e Gotelli.

Sono proprio i due stranieri rossoblù a scavare il primo solco (15-8; 19-12), senza che nulla lasci intendere un controbreak di 1-16 (20-28 al 15’) che porta i metelliani a condurre con merito, anche a causa di un blackout offensivo che vede l’Academy andare a segno – canestro e fallo di Angius – in un’unica circostanza lungo tutto il secondo quarto.

Gotelli ricuce ed impatta dalla lunetta (30-30), ma nel finale di periodo c’è ancora spazio per quattro punti in fila di un Manzi al solito concreto ed efficace.

Dopo l’intervallo lungo i contatti fisici si intensificano e le due squadre sono in bonus (quarto fallo per Esposito) già dopo tre minuti, nel frattempo Rizman si rialza dalla panchina con due triple in fila (47-38 al 25’), che costringono Cusitore ad un inevitabile timeout.

La sospensione sortisce gli effetti sperati, perché anche grazie ad una schiacciata in contropiede di Manzi gli ospiti si rimettono emotivamente in partita e chiudono un parziale di 11-0 (49-52 al 29’) con due triple di Nocerino, prima del botta e risposta finale tra D’Urzo e Chirico.

L’ala torrese di casa Academy inizia un personale show che finirà per rivelarsi decisivo nell’ultimo periodo (11 dei 14 punti complessivamente messi a segno) e dà il là ad un 8-0 (59-54 al 33’) cui, però, Sammartino e compagni hanno nuovamente la forza di rispondere (59-61 al 35’), rimettendo ancora il naso avanti (67-69 al 38’) con una tripla di Catapano.

Cava, però, fallisce un paio di volte il colpo del potenziale ko, allora Rizman, con una bomba tutta di talento e personalità (70-69 a 50’’ dal termine) fa esplodere il PalaPergola, seguito a stretto giro da un altro canestro da oltre l’arco di Gotelli su assist di Esposito (73-70).

Sembra finita, anche perché Nocerino fa solo 1/2 dalla lunetta e Angius amministra un tecnico fischiato a Sammartino per aver fatto invasione sulla rimessa, prima che lo stesso pivot cavese e ancora Gotelli facciano 2/2 dalla lunetta (76-73).

Sull’ultima azione Erra perde però il controllo della sfera in palleggio, che Ciccio D’Urzo è lesto poi a rubargli, potendo finalmente e definitivamente liberare l’urlo di squadra, staff e pubblico per l’ottava vittoria consecutiva, che vale un’altra settimana in testa alla classifica.

Giovedì alle 20.30, nell’anticipo di Sarno, la prova del nove.

Academy Basket Potenza – Cava Basket 76-73 (19-12; 30-34; 51-54).

Academy Basket: Rizman 19, Gotelli 17, D’Urzo 14, Muscillo ne, Torlontano 7, Rinaldi, Angius 6, Esposito 2, Vaccaro 7, Leone 4. All. Bochicchio, Ass. Coluzzi

Cava Basket: Chirico 14, Bauduin 2, Santucci ne, Russo, Nocerino 16, Erra 1, Cirillo 3, Sammartino 10, Catapano 6, Manzi 17, Maiorino ne. All. Cusitore, Ass. Perrone

Arbitri: Leggiero di San Tammaro e Gensini di Cercola.

(Nella foto in copertina di Gerry Coviello, l’atleta Francesco D’Urzo).a

