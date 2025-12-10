Potenza, nasce il Progetto Civico Italia. I dettagli

Progetto Civico Italia ha fatto il suo debutto ufficiale a Potenza con la conferenza stampa “Cambiamo la Basilicata, per cambiare l’Italia”, che si è tenuta questa mattina all’Auditorium Futura di viale Marconi 179 a Potenza.

L’incontro, organizzato da Area Civica insieme alla rete nazionale promossa dall’assessore romano Alessandro Onorato, ha visto la partecipazione di amministratori locali, rappresentanti del mondo civico e numerosi cittadini interessati al progetto.

A introdurre i lavori sono stati Federica D’Andrea, vicesindaca di Potenza e coordinatrice di Area civica, e Francesco Ciampa, vicepresidente del movimento, che hanno illustrato ragioni e obiettivi dell’adesione lucana alla rete di Progetto Civico Italia, sottolineando la volontà di costruire un fronte autonomo, pragmatico e fortemente radicato nei territori.

D’Andrea è stata indicata da Onorato come coordinatrice regionale per la Basilicata, con il compito di collegare le esperienze amministrative lucane alla piattaforma nazionale dei civici.

Alessandro Onorato, promotore di Progetto Civico Italia e assessore ai Grandi eventi, Sport, Turismo e Moda del Comune di Roma, ha richiamato alcune delle sfide centrali per la regione – dal lavoro alla crisi idrica, fino allo spopolamento – ribadendo la necessità di partire dai comuni per dare una nuova visione al Paese.